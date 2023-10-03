Дети вновь играют на опасном недострое в Петрозаводске

Территорию недостроенного кирпичного здания на Сегежской улице в Петрозаводске в марте обнесли сплошным забором, но в одном месте ограда уже прохудилась.

На территории снова стали играть дети. О том, что путь к опасной «заброшке», в которой ранее погиб ребенок, снова свободен, местные жители сообщили Народному фронту.

Со слов горожан, забор был сломан еще в начале лета. Рядом с недостроем находятся школа и детский сад. Активисты обратились к городским властям с просьбой усилить работу с собственниками по обеспечению безопасности.

Также общественники попросили убрать строительный мусор и кирпичи, которые остались после сноса старой водонасосной станции в районе «Авангарда». // фото скриншот из VK-паблика «Народный фронт / Республика Карелия»