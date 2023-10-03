Столб в Петрозаводске висит над головами людей и угрожает их жизням

Старую опору освещения требуют демонтировать жители карельской столицы и обращаются к городским властям. Столб накренился и висит на ветвях дерева, пишут в группе «Подслушано в Петрозаводске» ВКонтакте.

Они разместили в паблике фотографию и рассказали, что больше двух недель назад граждане уже просили городские власти устранить опасную ситуацию. Однако соответствующие службы не решили проблему, «воз и ныне там».

- Чего же вы ждете, городские власти? Чтобы решить проблему, должна произойти трагедия и пострадать люди?

– спрашивают они.

Люди обратили внимание чиновников мэрии на то, что старый столб буквально висит «на честном слове» рядом с остановкой общественного транспорта «Авторемзавод» на Первомайском проспекте. Они призвали не ждать беды. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/ВКонтакте