Дети играют в футбол на крыше магазина в Петрозаводске

Дети используют крышу магазина на Фролова в Петрозаводске вместо футбольного поля для игры в мяч.

То, как четверо мальчишек играют в футбол на крыше одногоэтажного строения, где расположен сетевой магазин и алкомаркет, из дома по соседству снял житель Кукковки. Запись появилась в сообществе «Кукковка. РФ».

«А где им на районе на нормальном поле побегать? Одни магазины и городки для малышни», - написал один из подписчиков паблика.

Другие в комментариях ответили, что рядом есть несколько школ с футбольными полями. // фото скриншот