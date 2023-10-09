Дети играют на разваливающемся стадионе в Карелии

Стадион в Питкяранте грозились реконструировать, но обещания так и не исполнили. Огороженный забором участок стадиона зарастает травой, там сваливают ветки.

Со слов местных жителей, раньше к стадиону на соревнования автобусами привозили команды, приходили на занятия школьники. На входе были ворота, раздевалка, скамейки с ограждениями, была натянута сетка для волейбола, была беговая дорожка. Но перед ремонтом все убрали, а назад не вернули.

О том, что это не просто зарастающий пустырь, а спортивный объект напоминает футбольное поле с воротами, но и его деревянное ограждение приходит в негодность. Освещения на стадионе нет. Несмотря на удручающее состояние дети приходят играть в футбол на стадион.

По сообщению Народного фронта, было три попытки привести объект в надлежащий вид. В 2013 году был подготовлен проект реконструкции за 71 миллион рублей, но проект не прошел госэкспертизу. В 2016 году в рамках подготовки к 100-летию Карелии за счет средств федерального бюджета с республиканским и местным софинансированием за 13,4 млн рублей построили футбольное поле, установили забор и беговые дорожки.

В 2022 году был подготовлен проект благоустройства и реконструкции стадиона. Его стоимость составила 33,5 млн рублей. Деньги запросили, но их пока не выделили.

«Народный фронт направил письмо исполняющему обязанности главы республики Карелия с просьбой помочь местным чиновникам исполнить обещания данные жителям села», - сказано в сообщении Народного фронта региона. // фото скриншот