Детей в саду Лахденпохьи кормили кашами из опасных круп

Арбитражный суд Карелии привлек к ответственности предприятие из Лахденпохьи. В Россельхознадзоре ранее выяснили, что оно поставляло в один из городских детских садов некондиционные крупы.

Проверку Североморское межрегиональное управление ведомства провело еще в апреле текущего года. Сотрудники Россельхознадзора нашли на складе пшено, горох, манку, гречку и перловку.

Эти крупы и зернобобовые садик получил от местного поставщика. Но декларации о соответствии на них уже давно прекратили свое действие.

«Таким образом, не было подтверждено соответствие круп требованиям качества и безопасности», - пояснили в ведомстве.

Сотрудники составили протокол об административном правонарушении и направили его на рассмотрение в Арбитражный суд Карелии. Предприятию решением суда от 18 августа вынесли предупреждение. // Фото: Enotovyj/Pixabay