26 августа 2021, 11:33
Безмасочников наказали во время рейда в Петрозаводске
В столице Карелии проходят проверки соблюдения масочного режима
В Петрозаводске прошли рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Сотрудники госкомитета совместно с работниками полиции проинспектировали торговые комплексы «Десяточка» и «Лотос Плаза». В общей сложности были проверены 15 торговых точек.
В ходе рейда выявлены два нарушения гражданами установленного требования по обязательному использованию маски при посещении торговых центров. Были составлены протоколы об административном правонарушении. Фото источника