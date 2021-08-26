26 августа 2021, 11:33
Общество

Безмасочников наказали во время рейда в Петрозаводске

В столице Карелии проходят проверки соблюдения масочного режима

В Петрозаводске прошли рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Сотрудники госкомитета совместно с работниками полиции проинспектировали торговые комплексы «Десяточка» и «Лотос Плаза». В общей сложности были проверены 15 торговых точек.

В ходе рейда выявлены два нарушения гражданами установленного требования по обязательному использованию маски при посещении торговых центров. Были составлены протоколы об административном правонарушении. Фото источника

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Петрозаводск
Десяточка
Лотос плаза
масочный режим
рейд
Госкомитет по ОЖ и БН
новости петрозаводска