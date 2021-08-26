Безмасочников наказали во время рейда в Петрозаводске

В Петрозаводске прошли рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Сотрудники госкомитета совместно с работниками полиции проинспектировали торговые комплексы «Десяточка» и «Лотос Плаза». В общей сложности были проверены 15 торговых точек.

В ходе рейда выявлены два нарушения гражданами установленного требования по обязательному использованию маски при посещении торговых центров. Были составлены протоколы об административном правонарушении. Фото источника