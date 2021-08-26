В поселке Райконкоски строят новый ФАП с учетом северного климата

В поселке Райконкоски, расположенном на территории Суоярвского района, скоро появится новый фельдшерско-акушерский пункт. В правительстве Карелии сообщили, что его строят с учетом северного климата, по карельскому проекту.

ФАП в Райконкоски возводят в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Уже готово здание, заканчивается облицовка его стен, рабочие выполняют внутренние работы.

Пока что фельдшер в поселке принимает больных в старом здании с печным отоплением. Крыльцо в нем покосилось, окна старые, мебель устарела.

«Ситуация изменится до конца года, когда жители поселка будут получать медицинскую помощь в новом ФАПе – светлом, теплом, оснащенном современным медицинским оборудованием», - заверили в правительстве.

По той же региональной программе в текущем году в республике заменять восемь фельдшерско-акушерских пунктов в шести районах и построят новую врачебную амбулаторию. // Фото: правительство Карелии