Детей участников СВО бесплатно отправят отдыхать в Краснодарский край

Власти региона отчитались о новых мерах поддержки семей участников СВО. В частности, это отдых детей на курортах юга России.

Сейчас формируют три группы ребят, которых отправят бесплатно на море. Две поедут летом, в июле и августа, одна – в сентябре.

Поступило уже 450 заявлений о предоставлении путевок, но места пока еще есть. Детей отправят в Краснодарский край.

Еще одна мера поддержки – это помощь в подготовке к 1 сентября. Детей обеспечат учебниками, тетрадями, альбомами, школьной формой и другими школьными принадлежностями. // фото: www.freepik.com