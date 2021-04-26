Детей избили на улице в Карелии

В Пудожском районе осужден 25-летний мужчина, который на улице напал на детей и нанес им телесные повреждения. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Инцидент произошел в сентябре 2020 года в поселке Подпорожье. Следствие установило, что обвиняемый, будучи пьяным, использовал незначительный повод, чтобы придраться к двум проходившим мимо по улице подросткам. Мужчина напал на несовершеннолетних и избил их, причинив телесные повреждения.

Мировой суд признал местного жителя виновным в побоях и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ. Также он должен будет выплатить потерпевшим 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Фото etc-plitka.ru