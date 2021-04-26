Автомобиль подлетел после ДТП на Комсомольском проспекте

В Петрозаводске 25 апреля на пересечении Комсомольского проспекта и набережной Ла-Рошель произошло столкновение двух автомобилей. Инцидент случился в 21:18 и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль при выполнении левого поворота не пропустил машину, ехавшую прямо. После столкновения второй автомобиль отбросило на бордюр, после чего машина подпрыгнула в воздух.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. По данным dtpptz, обошлось без жертв.