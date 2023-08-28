28 августа 2023, 21:16
Общество

Десятки светильников установили в парках и скверах Петрозаводска

Мэрия карельской столицы принимает работы, выполненные на общественных территориях города

В парках и скверах Петрозаводска установлены 89 новых светильников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Новые фонари появились в парках Липовый, Беличий Остров, Древлянская Роща, Лесной Ключ, Патриот, Еловый Островок и в Сосновом сквере.

Выполненные работы предстоит принять сотрудникам мэрии и МУП «Петрозаводские энергетические системы». На этой неделе они как раз занимаются этим. // Фото: unsplash.com / Julian Hochgesang

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