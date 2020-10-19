Десятки километров трассы «Кола» отремонтированы в Карелии

В Карелии закончился капитальный ремонт участка трассы «Кола» в Сегежском районе (725-й - 761-й километры). Об этом сообщает Росавтодор.

В процессе ремонта было проведено большое количество буровзрывных работ. Поскольку эти места болотистые, подрядчик устроил новые насыпи, заменив слабые грунты в основании трассы, и возвел новую конструкцию дорожной одежды с применением современных геосинтетических материалов высокого качества. На объекте устроили 37 новых водопропускных труб и 32 локальных очистных сооружения, которые будут защищать прилегающие территории от загрязненных стоков с дороги.

На участке трассы установлен 271 дорожный знак. Также здесь впервые в Карелии применили технологию профильной разметки, создающей шумовой эффект. При наезде на нее водитель слышит характерный звук, предупреждающий о возможной опасности. Фото пресс-службы Росавтодора