02 мая 2025, 12:43
Десятки кабанов разрешат убить в Карелии
Прием заявлений на добычу кабана в республике стартует в понедельник
Фото: freepik.com / Vladimircech
В понедельник, 5 мая, в Карелии стартует прием заявлений на добычу кабана. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.
Отмечается, что разрешения будут распределяться в порядке очередности поступления и регистрации заявлений. Прием заявлений начнется в 9 часов утра.
В этом году будет выдано 63 разрешения на добычу кабанов. Охота будет открыта с 1 июня по 31 декабря 2025 года. Охотиться можно будет на все половозрастные группы, за исключением особей в возрасте до 1 года и самок, имеющих приплод текущего года. © «Петрозаводск говорит»