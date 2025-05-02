Десятки кабанов разрешат убить в Карелии

В понедельник, 5 мая, в Карелии стартует прием заявлений на добычу кабана. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Отмечается, что разрешения будут распределяться в порядке очередности поступления и регистрации заявлений. Прием заявлений начнется в 9 часов утра.

В этом году будет выдано 63 разрешения на добычу кабанов. Охота будет открыта с 1 июня по 31 декабря 2025 года. Охотиться можно будет на все половозрастные группы, за исключением особей в возрасте до 1 года и самок, имеющих приплод текущего года. © «Петрозаводск говорит»