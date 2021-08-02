Десятки гектаров земель в Карелии заросли пыреем и снытью

Один из арендаторов земли в Кондопожском районе не использовал ее по назначению. Об этом сообщили сотрудникам Управления Россельхознадзора, они провели проверку.

Инспекторы выехали на место и обнаружили, что 31 гектар земли действительно находится в плохом состоянии. Арендатор не улучшает земли и не защищает их, как предписывает закон.

Участки поросли сорной травой: ползучим пыреем, снытью, а также кустарниками и деревьями. На одном из участков проверяющие нашли строения.

Арендатору выдали предостережение о недопустимости нарушения требований действующего законодательства.

Информацию о неиспользовании земельных участков по назначению направили в Минимущество Карелии и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по республике. Там примут решение в рамках полномочий. // Фото: Pexels