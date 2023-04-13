Десятки детей пострадали при распылении перцового баллончика в школе

В Алтайском крае более 30 детей пострадали при распылении перцового баллончика в школе. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ряд источников.

По данным издания, инцидент произошел в Бийском районе края. Пострадали дети 11-12 лет. Из них пять человек госпитализированы. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести.

По предварительной информации, баллончик распылил один из учеников. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Следственного комитета. // Фото: unsplash.com