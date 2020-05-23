Десять человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 432 пациента, 49 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано, сообщает Оперштаб Карелии по коронавирусу.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.