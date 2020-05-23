23 мая 2020, 09:19
Десять человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией
За минувшие сутки летальных исходов в Карелии не зарегистрировано
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 432 пациента, 49 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано, сообщает Оперштаб Карелии по коронавирусу.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.