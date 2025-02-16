Дерзкий водитель задержан сотрудниками ГАИ

ГАИ Петрозаводска сообщила о задержании водителя, который 27 января дерзко скатился по ступеням лестницы на улице Фрунзе. Видео этого спуска тогда завирусилось в соцсетях.

«Задержан водитель Volkswagen Touareg, который 27 января на Первомайском проспекте не выполнил законное требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке авто, продолжил движение по улицам города, проезжая перекрёстки на запрещающие сигналы светофоров, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения», - говорится в сообщении.

«На улице Фрунзе водитель совершил движение по тротуару и пешеходной лестнице, после чего скрылся».

Нарушителем оказался 35-летний мужчина, ранее судимый за неоднократные нарушения Правил дорожного движения.

В отношении него составлены административные материалы. За оставление места ДТП водитель отправлен в специальное помещение для задержанных лиц. // Фото: МВД Карелии