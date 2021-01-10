10 января 2021, 18:48
Держись, Карелия! Грядут морозы до минус 32 °С
Прогноз погоды на завтра, 11 января
По данным карельского гидрометцентра, в Карелию пришла настоящая зима.
Завтра по республике облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью -21, -26°С, местами по центральным и восточным районам до -32°С, на юго-западе местами -13, -18°С, днем -13, -18°С, местами до -24°С.
В Петрозаводске облачно с прояснениями. Днем слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, утром и днем умеренный.
Температура воздуха ночью -22, -24°С, днем -13, -15°С. Атмосферное давление будет мало меняться.