«Державин»: уютный дом для ценителей комфорта строится на Зареке

Строительная компания «Нова» в одном из старейших районов Петрозаводска построит дом всего на 54 квартиры. Это будет одна из самых небольших новостроек в городе

Современный Петрозаводск растет вверх. Яркие стильные новостройки покоряют высоту. Однако многим по вкусу другое жилье: небольшой и не высотный дом, где все соседи – знакомы, тихий двор в любимом районе. Но при этом – со всей современной инфраструктурой, уютный, свежий, где все продумано для мелочей. Где горячая вода есть круглый год – и без бойлеров. Где холлы радуют симпатичным дизайном. Где в квартирах нет сквозняков. И, конечно, новый. Чтобы организовать все в квартире по своему вкусу – так, как привычно. Так, как должно быть. Можно ли найти такой дом в Петрозаводске? В строительной компании «Нова» уверены: такой дом есть. И даже – не один.

«Нова» строит на Зареке небольшой жилой комплекс «Державин» - всего два дома.

Когда шло проектирование, мы уже знали, что такой тип домов – маленьких, не высоких, комфортных, нравится многим. И для наших покупателей первый «Державин» оказался любовью с первого взгляда. Именно поэтому было решено повторить концепцию в следующем доме. С той разницей, что второй «Державин» - еще меньше,

- рассказали в компании.

В семиэтажном доме с необычным фасадом на улице Луначарского, возвращающим к истории старого тихого деревянного Петрозаводска, всего 54 квартиры. Однако этот дом полностью отвечает всем требованиям современного уровня комфорта.

Мы ориентировались на тех, кто знает, что такое удобство, комфорт и статус. На тех, кто любит Зареку с ее парками и тихими улицами. На тех, кто не готов идти на компромиссы ради того, чтобы остаться в любимой локации. Поэтому здесь есть и крышная котельная, и прекрасные лоджии с панорамным остеклением, и кладовые за пределами квартир, и лифты. И, конечно же, «Державин» - это монолит. Надежный и теплый. Пожалуй, во всех смыслах,

- отметила Анна Ануфриева, руководитель отдела продаж.

Что касается планировок, то во втором «Державине» есть, из чего выбрать: от небольших однокомнатных вариантов с отдельной кухней до просторных трехкомнатных квартир с двумя санузлами и просторной кухней-гостиной.

Интерес к этому дому оказался высоким, поэтому желающим переехать в современный дом на Зареке не стоит тянуть с решением. Так, однокомнатная квартира, например, осталась всего одна,

- предупредила Анна Ануфриева.

Дом будет введен в эксплуатацию уже в следующем году.

Узнать подробности можно в отделе продаж застройщика по адресу: Комсомольский проспект, 29. Тел. (8142) 59-47-47.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте Наш дом рф.

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