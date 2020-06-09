Депутаты спорили, нужен ли Карелии «тихий час»

9 июня на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку обсуждалось предложение депутата Максима Воробьева законодательно «застолбить» введение «тихого часа» на территории республики.

Воробьев рассказал, что режим самоизоляции заставил многих граждан приступить к ремонту своих квартир. Инициатива одних вылилась в кошмар для других. Соседи, которые также были вынуждены находиться дома, изнывали от постоянного шума. К Максиму Воробьеву поступили просьбы от граждан законодательно установить в Карелии «тихий час» - с 13 до 15 часов, в течение которых нельзя нарушать покой соседей.

Депутат Светлана Бачой поддержала это предложение, аргументировав свою позицию прогнозами синоптиков, предвещающих в Карелии наступление жаркого лета. По ее словам, нужно подумать о детях и пожилых людях, и дать возможность отдохнуть от шума хотя бы в обеденное время.

Депутат Марина Гуменникова сказала, что и к ней не раз поступали просьбы от избирателей установить в Карелии «тихий час».

Однако, по ее мнению, внесение изменений в карельский закон об административных нарушениях может не дать желаемого эффекта. Прежде всего, по ее словам, нужно определить, кто доложен будет выявлять нарушителя тишины. Не исключено, что введение «тихого часа» потребует внесение изменений в соглашение с МВД по РК, а на это может уйти не один год.

Гуменникова предложила этот вопрос еще раз обсудить на рабочей группе.

Депутат Николай Зайков добавил, что сейчас на федеральном уровне обсуждаются изменения в КоАП РФ и не исключено, что право устанавливать время тишины заберут от регионов, чтобы ввести единые для всей страны правила. На комитете поддержали предложение еще раз обсудить необходимость введения «тихого часа» на рабочей группе.

Напомним, в настоящее время, согласно карельскому законодательству, нарушать тишину и покой запрещено с 22.00 до 7 часов утра, а в праздничные и выходные дни с 22.00 до 8 часов утра. Для тех, кто не соблюдает правила, предусмотрен административный штраф.