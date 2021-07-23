ДЕПУТАТЫ ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ ОТ «ПОЛИТИЧЕСКОГО МАРОДЕРСТВА»

Депутаты ЗС РК Александр Федичев и Андрей Рогалевич направили в адрес председателя Законодательного собрания Карелии Элиссана Шандаловича обращение с предложением провести внеочередное заседание республиканского парламента, с приглашением для отчёта главы республики Артура Парфенчикова.

По мнению оппозиционных депутатов, происходящее в Карелии противоречит тому, что говорят и о чем пишут карельские чиновники:

Убаюкивающие, а порой циничные речи отдельных членов правительства, как мы могли убедиться, заканчиваются эвакуацией населения, перекрытием местных дорог или отдельных участков федеральной трассы «Кола.

Никто не понимает, насколько правительство Карелии контролирует ситуацию, какое реальное положение дел с лесными пожарами в республике, какие меры принимаются. Требуется ли помощь добровольцев, как оказать эту помощь в районах, где ситуация близка к чрезвычайной и где не хватает человеческих ресурсов? - именно это хотят знать жители Карелии. И эта информация должна быть доведена до людей официально и в максимально короткие сроки.

Стоит вспомнить, что еще весной 2021 года республиканское Министерство природных ресурсов и экологии отчиталось о готовности обеспечить пожарную безопасность в лесах. Однако совсем недавно возникла кризисная ситуация в Центре авиационной и наземной охраны лесов. Его работники направили коллективное письмо в администрацию президента Путина, в котором рассказали о мизерной зарплате в 21-26 тысяч рублей, нехватке трактористов и других специалистов для работы на лесопожарной технике, отсутствии средств на обучение личного состава. Сейчас в Карелии осталось лишь 20-30 человек парашютистов-пожарных. Для сравнения: во времена СССР их было в три раза больше, 90 человек!

Понятно, что такая ситуация прямо повлияла на эффективность работы лесной охраны этим летом. Добровольцы в соцсетях пишут о всеобщей неразберихе при тушении лесных пожаров в Суоярвском и Пряжинском районах. Поэтому, как пишет Андрей Рогалевич:

Недопустимо использование главой Карелии преимуществ своего служебного положения и "зарабатывать очки", выполняя свои прямые служебные обязанности. Все эти действия, на мой взгляд, похожи на «политическое мародёрство».

Закономерно, что у народных избранников возникает много вопросов к исполнительной власти по поводу нынешней ситуации с пожарами. Проведение чрезвычайного заседания карельского парламента помогло бы на них ответить.