Депутаты отметили нехватку санаторного лечения карельских детей

Карелии не хватает квот на санаторно-курортное лечение детей, но проблему в перспективе можно будет частично решить за счет мощностей местных санаториев. Об этом 6 июля говорили на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания.

Депутат Эмилия Слабунова отметила, что по состоянию на 1 июня 1300 детей получили направление на санаторно-курортное лечение, а нуждаются в нем еще больше. Она поинтересовалась, как решается этот вопрос. Первый замминистра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен ответила, что потребность в путевках выше, чем выделяемая квота.

На сегодняшний день мы получили только 189 путевок. Ничего сделать с этим порядком мы не можем,

– сообщила Ольга Руотцелайнен.

Депутат Галина Гореликова поинтересовалась, получится ли закрыть потребность в таком лечении в течение года, однако Ольга Руотцелайнен сообщила, что спрос в любом случае превышает квоту.

При этом представители Минздрава Карелии предлагают использовать мощности санаториев «Белые ключи» и «Марциальные воды».

Санаторий «Марциальные воды» рассчитан на 237 мест, «Белые ключи» – на 160 мест. Мы знаем, что не всегда санатории заполнены, поэтому, для повышения доступности санаторно-курортного лечения детям, будет правильно идти в этом направлении,

– сказала замминистра здравоохранения.

Ольга Руотцелайнен отметила, что сейчас есть «дорожная карта» модернизации «Марциальных вод», по результатам которой можно будет использовать санаторий для лечения детей. Представитель Минздрава подчеркнула, что многие родители не прочь были бы отправить своих детей в карельские санатории. Галина Гореликова согласилась, что республике важно получить возможность размещать детей в «Белых ключах» и «Марциальных водах».