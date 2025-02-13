Депутат в Карелии ушел в отставку после проверки на коррупцию

Прокуратура Лоухского района провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в Малиновараккском сельском поселении. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что один из депутатов местного совета не предоставил сведений о своих доходах, имуществе и имущественных обязательствах за 2023 год, что является нарушением закона.

До завершения проверки депутат подал заявление об отставке по собственному желанию. Однако прокурор района счел это недостаточным и обратился в суд с иском об изменении формулировки увольнения.

Ведомство настаивало на том, чтобы полномочия депутата были прекращены в связи с утратой доверия. Суд удовлетворил требования прокурора, и теперь исполнение судебного решения находится на контроле у надзорного органа, сообщили в его пресс-службе. // фото: pixabay.com