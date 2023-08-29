Депутат посчитала пни и назвала стоимость срубленных в сквере елей

В Ринтальском сквере, расположенном недалеко от лицея №13, рубят деревья в рамках работ по благоустройству.

Чиновники администрации Петрозаводска утверждают, что подрядчик сносит сильно ослабленные, сухостойные и усыхающие деревья.

С такой формулировкой не согласна депутат городского совета Ольга Тужикова, которая побывала на месте работ и записала видео.

Она обратила внимание на то, что в сквере спилили высокие ели. По мнению депутата, спилы этих деревьев чистые и здоровые, но их снесли как сухостойные или больные. При этом почему-то оставлены деревья с сухими ветками.

По подсчетам Тужиковой, в сквере снесли не менее 20 елей с диаметром стволов от 30 до 100 см, что примерно равно 40 кубическим метрам. По ее мнение, древесина хорошего качества и является деловой, средний ценник на кубометр кругляка составляет семь тысяч рублей.

«Итого в Ринтальском сквере «добыто» как минимум: 40 * 7 000 = 280 000 руб»,

- предположила депутат. Она напомнила, что подрядчик не платит городу восстановительную стоимость за снос деревьев в сквере.

Петрозаводчане в комментариях на странице Тужиковой поинтересовались у мэрии, куда и кем были вывезены спиленные деревья. // фото скриншот видео со страницы Ольги Тужиковой