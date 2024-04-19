День жестянщика настал в Петрозаводске

На карельскую столицу обрушилась снежная буря, о которой ранее предупреждали синоптики и МЧС.

Дороги заметает снегом. Противогололедными материалами их пока не обработали. Есть уже первые жертвы Дня жестянщика. На пересечении улиц Балтийская-Лыжная произошло ДТП.

Судя по кадрам, автомобиль совершал правый поворот, но даже на небольшой скорости машина оказалась на встречной полосе. Двигавшийся со стороны старой Кукковке автомобиль наехал на него.

Тем, кто успел переобуть зимнюю резину, рекомендуют не выезжать на машине. // фото скриншот