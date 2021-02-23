День защитника Отечества отметили в Карелии

В Карелии отметили День защитника Отечества. Центральные мероприятия праздника прошли на площади Кирова в Петрозаводске, где спасатели демонстрировали свою технику и соревновались в ликвидации последствий ДТП.

Начались торжественные мероприятия с возложения цветов к Вечному огню на площади Ленина. Участники церемонии почтили память всех павших воинов минутой молчания. А с 11 утра открылись соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд пожарных из Прионежья, Пряжи, Олонца, Суоярви, Лахденпохьи, Медвежьегорска и Пудожа. По условиям соревнований им необходимо было разрезать автомобиль и оказать первую помощь пострадавшему в аварии человеку. Кроме того, можно было оценить технику и оборудование, на которых работают пожарные. Там же можно было увидеть судно на воздушной подушке, водолазное оборудование, оборудование для обнаружения взрывчатых веществ, катер, снегоход, автомобили разминирования и многое другое.

Праздничные мероприятия завершились салютом на площади Кирова. День защитника Отечества отметили и в других районах Карелии. Так, в Кеми был организован концерт с участием местных творческих коллективов. // Фото: пресс-служба правительства Карелии