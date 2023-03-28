День стиральной машины, 75-летие пса Пифа и фиаско многоженца

— Всемирный день историка;

— 315 лет назад, в 1708 г., Указом Петра I в России введен гражданский шрифт вместо церковнославянского. Реформа графики и появление нового графического стандарта существенно упростили обучение грамоте всех слоев населения;

— День рождения стиральной машины. Именно в этот день 226 лет назад, в 1797 г., в США американец Натаниэль Бриггс из Нью-Гемпшира запатентовал первую ручную стиральную машину. Это был деревянный бак с вращающейся рамой;

— 155 лет назад, в 1968 г., родился Максим Горький (настоящее имя – Алексей Максимович Пешков);

— 80 лет назад, в 1943 г., министра иностранных дел СССР В.М. Молотов направил ответ послу США В.Г. Стендли с отказом «установить обмен сведениями, касающимися советских военнопленных и военнопленных держав оси»;

— 80 лет назад, в 1943 г., народной артистка СССР Вера Аркадьевна Мичурина-Самойлова внесла присужденную ей Сталинскую премию I степени – 100000 рублей — на оборону Ленинграда, своего родного города;

— 75 лет назад, в 1948 г., на страницах газеты французских коммунистов «Юманите» впервые появился неунывающий пес Пиф — герой популярнейших среди детворы и взрослых комиксов;

— 40 лет назад, в 1983 г, в В Фениксе (Аризона) брачного афериста Джованни Виглиотто (он же Николай Перусков, он же Фред Джип) осудили на 28 лет за мошенничество, на 6 лет за многоженство и оштрафовали на 360 тысяч долларов. Перусков — абсолютный рекордсмен-многоженец ХХ века. За тридцать лет (с 1949 по 1981) этот новоявленный Казанова умудрился официально зарегистрировать отношения со 104 доверчивыми женщинами. В среднем Джованни Виглиотто женился по 10-15 раз в год. Свой срок он не отсидел — умер в тюрьме;

— 85 лет назад родился Игорь Григорьевич Шабаев (1938-2021), кандидат педагогических наук, доцент, работал в КГПА, заслуженный работник образования РК;

"Сороковка". Фото из фондов Национального архива Карелии

— 60 лет назад, в 1963 году, на Онежском тракторном заводе проходил митинг по случаю выпуска 25-тысячного трактора ТДТ-40М. Понадобилось семь лет, чтобы достигнуть такого результата (первый трактор сошел с заводского конвейера 29 июня 1956 г.).