Делать добрые дела стало ещё проще

Поддержать истории на платформе СберВместе теперь можно и в СберБанк Онлайн

Теперь помогать другим и совершать благотворительные пожертвования стало ещё удобнее — поддержать благотворительный сбор на платформе СберВместе можно в приложении СберБанк Онлайн (для Android-смартфонов). Достаточно выбрать раздел «Благотворительность», историю, которая откликается в сердце, комфортную сумму — и перевести средства. Это может быть помощь человеку или фонду, животным или природе, образовательным или культурным проектам.

Кроме того, в разделе «Благотворительность» доступны и другие формы пожертвований — можно поддержать конкретную историю, фонд, перевести на доброе дело бонусы Спасибо. Сейчас в разделе можно найти более 16 историй о тех, кому нужна помощь: открыты сборы для детей и взрослых на оплату лекарств и реабилитации, для пожилых людей, которым нужны продукты и поддержка в быту, для одарённых детей, мечтающих о собственном музыкальном инструменте. В каждой истории указан фонд, который собирает деньги, и видно, сколько уже поступило средств.

Все герои историй — подопечные благотворительных фондов, проверенных Сбером. Это гарантирует, что средства в полном объёме поступают тем, кто в них действительно нуждается. Когда сбор завершается, платформа СберВместе — сервис Сбера для ежедневной благотворительности, где собраны все истории, — рассказывает, что изменилось к лучшему в жизни подопечных.

В 2024 году в разделе «Благотворительность» в Сбербанк Онлайн успешно завершились 265 сборов. Клиенты Сбера собрали 440 млн рублей, из которых 178 млн пошли на адресную помощь, а 262 млн — на пожертвования в фонды без конкретных историй.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. ИНН 7797083893. Фото: Кандинский.