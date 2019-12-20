Дед Мороз рассказал, о чем его просят чаще всего

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, какие просьбы поступают к нему чаще всего. Об этом пишет РИА Новости.

Не все просят технику - просят и здоровье для своих мам и пап, бабушек и дедушек... Самая оригинальная просьба - это, наверное, и самая простая: хочу увидеть Деда Мороза, хочу обняться,

- сообщил он журналистам.

Главный новогодний волшебник страны вспомнил несколько случаев, которые показались ему наиболее трогательными. Так, ребенок попросил у него куклу для сестры, новые валенки для дедушки, а для бабушки - «столько яблок, сколько не жалко». Также Деда Мороза растрогала просьба подростка из Алтайского края, занимающегося фигурным катанием и попросившего профессиональные коньки, чтобы достичь успеха в этом виде спорта.

Зимний волшебник добавил также, что многие взрослые люди, несмотря на жизненные сложности, сохраняют веру в чудо. По его словам, он нередко сталкивался с ситуацией, когда «мужчины брутального вида», дождавшись отсутствия посторонних, просили сделать совместную фотографию с Дедом Морозом.