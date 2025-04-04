Дачный дом загорелся в Карелии

В четверг в 17 часов 41 минуту на пульт Единой службы спасения-01 Калевальского района поступило сообщение о пожаре в дачном доме в деревне Юшкозеро. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

По тревоге на место происшествия выехали пожарные из поселка Боровой. Но первыми в борьбу с огнем вступили трое бойцов поселковой добровольной пожарной команды. До прибытия профессиональных пожарных они не дали огню распространиться по всему деревянному строению.

Дачный дом был спасен, огнем была повреждена только кровля дома на площади два квадратных метра.

По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. Не исключено, что дачный дом чуть не сгорел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Проводится проверка.