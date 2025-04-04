Жесткое ДТП на Древлянке попало на видео

Вечером 3 апреля в Петрозаводске произошла жесткая дорожная авария на Лесном проспекте. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, двигавшийся по проспекту на большой скорости, врезался в машину, которая выполняла поворот с улицы Древлянка. После столкновения второй автомобиль отбросило на разделительную полосу.

В результате ДТП транспортные средства получили серьезные повреждения. Есть ли пострадавшие, пока не известно.