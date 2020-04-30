Дачный дом сгорел дотла в Пряжинском районе Карелии

Серьезный пожар произошел в минувшую среду, 29 апреля, в Карелии сообщает источник близкий к МЧС по РК.

По его словам, в 06:29 на пульт Единой службы спасения-01 Пряжинского района поступило сообщение о том, что в деревне Курмойла горит частый деревянный дом. На место происшествия по тревоге выехали пожарные из поселков Эссойла. Пряжа и села Ведлозеро.

Когда преодолев значительное расстояние к месту вызова прибыли первые пожарные, то деревянный дом карельской постройки был объят пламенем, температура была запредельной, и огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего дома. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, пожарные протянули магистральную линию с озера Сямозеро расположенного в 60-ти метрах от места происшествия. Брандмейстерам Пряжинского района пришлось приложить немало усилий, чтобы обуздать этот серьезный пожар.

В результате пожара один дом был значительно поврежден огнем, у рядом стоящего дома была повреждена крыша. На пожаре никто е пострадал, как дома использовались под дачу. По какой причине произошел этот серьезный пожар, сейчас устанавливают специалисты.