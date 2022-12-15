Дачник жег мусор и взорвал чужой дом в Кондопожском районе

Мужчина убирал территорию своей дачи в Кондопожском районе и случайно спалил дом соседа. Пришлось возмещать ущерб в сумме 785 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по РК.

Дачник в СНТ «Радужное» собрал мусор и жег его, но оставил костер без присмотра. Пламя перекинулось на сухую траву, быстро достигло хозяйственных построек соседей и распространилось на их дачу. Потом в доме взорвался газовый баллон.

Строение было повреждено огнем и частично уничтожено взрывом, ущерб признали крупным и обязали возместить по суду. Признанный виновным гражданин не стал противиться и оплатил всю задолженность. // фото: pxhere.com