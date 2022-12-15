После ДТП на улице Зайцева пенсионерка попала в больницу

О подробностях ДТП на улице Зайцева рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии. Наш портал писал, что к месту аварии приезжала скорая помощь.

Оказалось, медики забрали в больницу 73-летнюю автоледи. Пенсионерку пришлось госпитализировать, так как она получила травмы, находясь за рулем Nissan Almera.

Женщина не предоставила преимущество Ford Monde, две иномарки столкнулись. Это было в 12:35, пенсионерка выезжала на главную дорогу со второстепенной. // фото: ГИБДД Карелии