09 июня 2025, 07:23
Дача сгорела ранним утром в Карелии
В Сортавальском округе полыхал серьезный пожар
Фото 38-й пожарно-спасательной части
Сегодня ранним утром в Сортавальском округе сгорела дача. Об этом сообщает паблик 38-й пожарно-спасательной части.
По данным источника, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 4:12. Сообщалось о возгорании в СНТ «Южный мыс». На место ЧП были направлены две единицы техники.
В результате происшествия дачный дом сгорел полностью. Также пострадала расположенная рядом хозпостройка. Причина пожара устанавливается. © «Петрозаводск говорит»