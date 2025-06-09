Дача сгорела ранним утром в Карелии

Сегодня ранним утром в Сортавальском округе сгорела дача. Об этом сообщает паблик 38-й пожарно-спасательной части.

По данным источника, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 4:12. Сообщалось о возгорании в СНТ «Южный мыс». На место ЧП были направлены две единицы техники.

В результате происшествия дачный дом сгорел полностью. Также пострадала расположенная рядом хозпостройка. Причина пожара устанавливается. © «Петрозаводск говорит»