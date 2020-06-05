Цветы высаживают в разных микрорайонах Петрозаводска

В Петрозаводске полным ходом идут работы по благоустройству города. Продолжается оформление газонов и клумб, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, работники подрядной организации высаживают цветы на проспектах Лесном и Карла Маркса, на Онежской набережной, площади Кирова и в парке Мира. «Альпийская горка» появится на улице Ленинградской - этим заняты сотрудники Городского комбината благоустройства.

Напомним, этим летом в Петрозаводске планируют высадить 300 тысяч цветов и 4 тысячи многолетних растений. Работы хотят завершить до конца июня.