Циклон «Ян» обрушится на Карелию

Филиал «Россети Северо-Запад» сообщает, что в Карелии набирает обороты циклон, которому дали имя «Ян». Он принесет в нашу республику сильные дожди и порывистый ветер. Энергетики в регионе работают в режиме повышенной готовности.

69 аварийных бригад и 320 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.

73 дизельных генератора общей мощностью 3,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Прогнозируется, что неблагоприятная погода сохранится до конца дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.



Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220. // Фото: freepik.com.