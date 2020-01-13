Циклон «Феня» принесет волну тепла в Карелию

Жители республики ощутят потепление в ближайшие дни. По сообщению паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», циклон с Атлантического океана «Феня» придет в Карелию 15 января.

Пик потепления ожидается в ночь на 16 января. В центре республики потеплеет до +3,+4, на юге до +5, +6 градусов, пройдут дожди.

В четверг заметно похолодает до 0,+2 градусов, в Приладожье до +3. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 18-20 м/с.

Ранее мы рассказывали, что зима не спешит в Карелию. Судя по прогнозам синоптиков, аномально теплая погода задержится в Карелии как минимум до конца недели. Подробнее здесь.