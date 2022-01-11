Чтобы праздники прошли комфортно, РКС работали круглосуточно

Все новогодние праздники «РКС-Петрозаводск» 24/7 следили за ситуацией водо- и теплоснабжения в городе. Каждый день в АО «ПКС-Водоканал» работали три бригады и круглосуточная аварийно-диспетчерская служба. С 31 декабря по 9 января на сетях АО «ПКС-Водоканал» были устранены 5 повреждений и отогреты 33 уличные водопроводные колонки. У семи домов были разморожены вводы трубопровода в дом.

В АО «ПКС-Тепловые сети» круглосуточно работала аварийно-диспетчерская служба и ремонтная бригада, в некоторые дни дополнительно была организована работа 3 сетевых бригад. Сотрудники АО «ПКС-Тепловые сети» за время праздников устранили 13 повреждений.

Задача работников «РКС-Петрозаводск» – быстро и качественно устранить повреждение для того, чтобы в дома петрозаводчан как можно скорее вернулись вода и тепло. Ни день недели, ни погода, ни даже праздничные дни остановить работу не могут. Ресурсообеспечение – это отрасль, в которой нет выходных.

«РКС-Петрозаводск» с работой справились, и на этой неделе первый заместитель мэра Петрозаводска Инна Сергеевна Колыхматова вручила благодарственные письма тем, кто обеспечивал комфорт горожан во время праздников. Инна Сергеевна поблагодарила начальника аварийно-диспетчерской службы АО «ПКС-Тепловые сети» Дениса Богданова, мастеров службы по ремонту АО «ПКС-Водоканал» Валерия Семенова и Николая Антонова, слесарей АО «ПКС-Водоканал» Сергея Клоковского, Александра Сидоренко, Александра Бабаша, Вячеслава Белякова, Олега Салтыкова и Ивана Штина, а также старшего мастера Андрея Киндюка.

Работники «ПКС-Тепловые сети» оперативно обнаружили и устранили повреждения 2-3 января в Соломенном и 4 января на Кукковке. Аварийные бригады работали практически ежедневно. Сегодня продолжается устранение повреждения на сетях холодного водоснабжения с частичным перекрытием проезда по улице Вольной. Еще раз благодарю всех тех, кто обеспечивал жизнь города в праздники и продолжает это делать ежедневно,

– отметил на своей странице в социальной сети мэр города Владимир Константинович Любарский.

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