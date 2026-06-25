Что влечет людей на гору Воттоваара

Ближайший поход 29 июля в субботу

В подножии горы мы спросили людей – что их влечет в посещении этой странной горы. Надо отметить, что прямо никто не отвечал. Мужчины вообще предпочли все свалить дежурно на супругу – мол, ее затея. Действительно, звонок забронировать место совершала жена, но надо было видеть, как мужчины были довольны после посещения.

Гора настраивала туристов на позитив. Общее мнение – ходить сюда постоянно. В посещении есть элемент перезагрузки. Все-таки это тотемное место, которое оставили нам древние саамы.

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