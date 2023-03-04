ЧП на стройке в Москве - погиб один рабочий

Строительные леса и перекрытия обрушились сегодня на площади 300 кв.м на строительной площадке улице Лобачевского, 14, в Москве.

В результате инцидента один человек погиб, сообщили в столичном МЧС. По предварительной информации прокуратуры, еще двое пострадали. Спасатели достали их из-под обрушившейся конструкции. Пострадавших госпитализировали. Специалисты разбирают завалы. Больше никого не нашли.

Прокуратура контролирует ход проверки и принятие процессуального решения по факту происшествия. Возбуждено уголовное дело. // телеграм-канал прокуратуры Москвы