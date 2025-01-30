Число заявлений на убежище в Финляндии снизилось на 45 процентов

В прошлом году Финляндия зафиксировала значительное сокращение числа заявлений на предоставление убежища по сравнению с предыдущими годами. По данным Миграционной службы страны, количество таких заявлений сократилось на 45 процентов по сравнению с 2023 годом.

В прошлом году было подано 2 948 заявлений, в то время как в 2023 году их число составляло 5 372.

Наибольшее количество заявлений поступило от граждан Сомали, Ирака, Афганистана, Сирии и Нигерии. Высокий уровень заявлений в 2023 году частично объясняется направляемой миграцией через восточную границу Финляндии.

По состоянию на 26 января 2025 года было вынесено 744 решения по заявлениям на убежище, поданным на границе России и Финляндии. В 442 случаях рассмотрение заявлений было прекращено, что обычно происходит при изменении типа запроса. Россиянам в 2024 году было выдано 51 положительное решение по предоставлению политического убежища, 140 человек получили отказ, а 6 граждан РФ были предоставлены временные меры защиты, передает Yle.fi.

Кроме того, в Финляндии было рассмотрено 11 007 заявлений от россиян на получение вида на жительство (ВНЖ), из которых 10 149 получили положительные ответы, а 717 — отрицательные. Также 1 940 россиян получили финское гражданство в 2024 году, при этом 87 заявлений были отклонены.

В прошлом году было вынесено 650 решений по вопросу депортации россиян из Финляндии: 263 человека подлежат депортации, в отношении 312 решено выдворение, а 62 человека остались в стране без депортации или выдворения.

В 2024 году также снизилось количество заявлений от граждан Украины на временное убежище, хотя они по-прежнему составляют значительную часть иммиграции в страну. В то же время число заявлений от студентов и их семей достигло рекордных показателей. Общее количество заявлений, касающихся трудовой миграции, уменьшилось на 12% по сравнению с предыдущим годом. // фото: pixabay.com