10 декабря 2021, 21:24
Финляндия

Число заражений омикрон-штаммом в Финляндии достигло 20

Еще 11 больных с новой мутацией коронавируса выявили в Суоми

Специалисты в Финляндии подтвердили еще 11 случаев заражения омикроном. Таким образом, общее число больных этим штаммом ковида в стране достигло 20, передает РИА Новости со ссылкой на THL.

Заражение данной мутацией зафиксировали в нескольких районах Хельсинки, больничного округа Уусимаа, в Южной Карелии и больничных округах Юго-Западной Финляндии и Вааса.

Специалисты уточнили, что мутация является частью обычного процесса циркуляции любых вирусов. Новые штаммы обычно распространяются и вытесняют предыдущие. // Фото: Mufid Majnun/unsplash.com

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Метки: 
Финляндия
коронавирус
омикрон