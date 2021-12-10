Число заражений омикрон-штаммом в Финляндии достигло 20

Специалисты в Финляндии подтвердили еще 11 случаев заражения омикроном. Таким образом, общее число больных этим штаммом ковида в стране достигло 20, передает РИА Новости со ссылкой на THL.

Заражение данной мутацией зафиксировали в нескольких районах Хельсинки, больничного округа Уусимаа, в Южной Карелии и больничных округах Юго-Западной Финляндии и Вааса.

Специалисты уточнили, что мутация является частью обычного процесса циркуляции любых вирусов. Новые штаммы обычно распространяются и вытесняют предыдущие. // Фото: Mufid Majnun/unsplash.com