Число заболевших внебольничной пневмонией в Карелии растет

За прошедшие сутки в Карелии 26 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, сообщает оперштаб. За это время в республике нет подтвержденных летальных исходов.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 1989 пациентов, 86 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Пациентам с пневмонией проводится исследование на COVID -19. (фото: vedomosti.ru, Юрий Смитюк)