Число заболевших COVID-19 в России продолжает увеличиваться

Коронавирус за минувшие сутки определили еще у 50 618 россиян. Это больше, чем накануне, сообщили в оперштабе.

Днем ранее инфекцию выявили у 47 958 человек. За время пандемии количество случаев коронавируса достигло 19 908 189.

Выздоровели за последние 24 часа 50 293 человека, госпитализированы 3 611.

Смертность с 6 сентября ежесуточно превышает 90. За последние сутки скончались от ковида 93 пациента. // Фото: pxhere.com