07 марта 2025, 18:14
Число аварий и пострадавших заметно возросло в Петрозаводске
Тревожную статистику приводит Госавтоинспекция за два месяца этого года
фото «Петрозаводск говорит»
В карельской столице стали чаще биться автомобили, а травмированных в авариях людей стало больше. На рост дорожных происшествий обратили внимание в Госавтоинспекции.
Так, за два месяца 2025 года в Петрозаводске зарегистрировано 38 аварий, в них травмы получили 45 человек. В сравнении аналогичным периодом прошлого года количество происшествий на дороге возросло на 35 %, а пострадавших - на 60%.
Отмечен и рост дорожных инцидентов с пешеходами. В 17 авариях травмированы 17 человек, 8 аварий случились по вине пешеходов, семь аварий произошло на пешеходных переходах.
Автоинспекторы призвали всех участников дорожного движения к соблюдению ПДД.