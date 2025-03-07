Число аварий и пострадавших заметно возросло в Петрозаводске

В карельской столице стали чаще биться автомобили, а травмированных в авариях людей стало больше. На рост дорожных происшествий обратили внимание в Госавтоинспекции.

Так, за два месяца 2025 года в Петрозаводске зарегистрировано 38 аварий, в них травмы получили 45 человек. В сравнении аналогичным периодом прошлого года количество происшествий на дороге возросло на 35 %, а пострадавших - на 60%.

Отмечен и рост дорожных инцидентов с пешеходами. В 17 авариях травмированы 17 человек, 8 аварий случились по вине пешеходов, семь аварий произошло на пешеходных переходах.

Автоинспекторы призвали всех участников дорожного движения к соблюдению ПДД.