Числа из телепередачи принесли мужчине богатство

Житель США сорвал джекпот в лотерее, использовав числа из телепередачи. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на UPI.

Пожелавший не называть свое имя мужчина приобрел в магазине лотерейный билет и вписал в него набор чисел: 1, 10, 16, 17 и 18.

Он пояснил, что увидел эти числа в телепередаче. В результате американец выиграл главный приз в 200 тысяч долларов (14,6 миллиона рублей). Мужчина не уточнил, какое именно телешоу принесло ему богатство.

Магазин, где американец купил счастливый билет, получил две тысячи долларов (146,3 тысячи рублей) в качестве вознаграждения. Фото pixabay.com/NikolayFrolochkin