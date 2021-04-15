Чиновник рассказал о планах города по благоустройству на лето

В передаче «Мэр и Я» председатель комитета ЖКХ Петрозаводска Андрей Бекелев рассказал, какие планы у города по благоустройству на это лето.

- Стартовал ремонтный сезон не только по дорогам, но и по объектам внешнего благоустройства, по дворовым территориям. Все планы были сверстаны ещё в предшествующем,. 2020-м году. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будет отремонтировано 35 дворовых территорий. Соглашения с управляющими организациями Администрация уже заключила и в самое ближайшее время подрядчики приступят к выполнению работ.

Если же мы говорим про общественные территории, то здесь также в рамках «Комфортной городской среды» 7 территорий будут благоустроены.

Все необходимые закупочные процедуры проведены, подрядчики к работам уже приступают. Мы планируем, что в срок до 1 сентября все объекты будут успешно реализованы.

Сумма, которая предусмотрена на «Формирование комфортной городской среды» порядка 80 млн рублей. Что касается отбора общественных территорий, то здесь приоритетом служил выбор самих горожан - реализация работ проходит именно по тем семи территориям, что победили в рейтинговом голосовании.

Особенно активно в голосовании принимали жители Соломенного, голосовавшие за благоустройство парка Пески. Это один из примеров, когда не очень густонаселенные районы побеждают за счёт своей активной гражданской позиции. (Видео)