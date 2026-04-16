Четыре новые остановки смонтированы в Петрозаводске

В Петрозаводске продолжается монтаж новых остановочных комплексов. Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, 15 апреля подрядчик установил четыре новые остановки: на Лососинском шоссе (две), на улице Сыктывкарской и на Первомайском проспекте. Сегодня рабочие смонтируют еще четыре комплекса: два на улице Луначарского, по одному на улицах Корабелов и Ригачина.

Всего до конца апреля в городе появятся 12 новых остановочных комплексов. Их размещение планировалось с учетом пассажиропотока.

