16 апреля 2026, 12:25
Четыре новые остановки смонтированы в Петрозаводске
В столице Карелии продолжается оборудование остановочных комплексов
Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk
В Петрозаводске продолжается монтаж новых остановочных комплексов. Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова.
По словам градоначальницы, 15 апреля подрядчик установил четыре новые остановки: на Лососинском шоссе (две), на улице Сыктывкарской и на Первомайском проспекте. Сегодня рабочие смонтируют еще четыре комплекса: два на улице Луначарского, по одному на улицах Корабелов и Ригачина.
Всего до конца апреля в городе появятся 12 новых остановочных комплексов. Их размещение планировалось с учетом пассажиропотока.
