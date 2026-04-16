Рекорд 35 лет – в Карелии введено 340 тысяч квадратных метров жилья

Сегодня в ходе отчета перед депутатами Законодательного Собрания Артур Парфенчиков отметил, что в феврале текущего года Карелия вошла в число лидеров Северо-Запада по количеству сделок на рынке новостроек. В целом в прошлом году в Карелии введено 340 тысяч кв. метров жилья, что стало рекордным за последние 35 лет.

Правительство Карелии активно работает над увеличением количества выделяемых жителям земельных участков под ИЖС: за прошлый год их предоставлено почти 3 тысячи 600, что на 42 процента превышает показатель предыдущего года. Более 300 участков получили многодетные семьи и герои СВО.

Объем строительства индивидуальных домов с 2017 года вырос в три раза и достиг 65-ти процентов от общего ввода жилья в Карелии. В минувшем году построено 2 тысячи 190 частных домов.

Частное домостроение должно быть в приоритете. Оно не только увеличивает градостроительный потенциал, но улучшает качество жилья, способствует повышению рождаемости. А это наша ключевая демографическая задача,

– добавил Артур Парфенчиков.